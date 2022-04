Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kleinbrand

Mühlhausen (ots)

In Mühlhausen brannte am 18.04.22, 05.30 Uhr, der Mülleimer an einer Bushaltestelle in der Langensalzaer Landstraße. Der Kleinbrand wurde durch die Kameraden der Feuerwehr Mühlhausen gelöscht. Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Zeugnehinweise bitte an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich, Tel. 03601-4510.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell