Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gewässer offenbar mutwillig verschmutzt

Greußen (ots)

Am Karfreitag, den 15.04.2022 gegen 16:30 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Kyffhäuser in Sondershausen die Information, dass auf den Eisteichen in Greußen mehrere geöffnete Öl-, und Lackdosen schwimmen, welche das Gewässer verunreinigen.

Durch die ebenfalls allarmierte örtliche Feuerwehr konnten, unter Nutzung eines Schlauchbootes, insgesamt 8 Dosen/Flaschen diverser Schmier-, und Reinigungsmittel aus dem Gewässer entfernt werden. Der sich bereits ausbreitenden Ölfilm wurde auf der Wasseroberfläche gebunden und somit unschädlich gemacht. Nach Rücksprache mit dem Vorsitzenden des Angelvereins Greußen 1957 e.V. ist ein Schaden für das Ökösystem gegenwärtig noch nicht absehbar. Nach derzeitigem Ermittlungstand und den Feststellungen vor Ort wurden die Dosen offenbar mutwillig in das Gewässer eingebracht. Ob ein in unmittelbarer Nähe festgestellter Garteneinbruch hierbei eine Rolle spielt, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Es wird gebeten, sachdientliche Hinweise zur Gewässerverschmutzung sowie dem Garteneinbruch in Greußen bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser (Tel.: 03632 6610) oder einer anderen Polizeidienststelle einzureichen

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell