Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kleinbrand

Großvargula (ots)

In Großvargula, Backsberg, beim Seniorenwohnpark, gerieten am Ostersonntag gegen 12:20 Uhr zwei gelbe Mülltonnen in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Tonnen wurden komplett zerstört. Der Sachschaden wurde auf ca. 200 EUR geschätzt. Gefahr für angrenzende Gebäude bestand nicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell