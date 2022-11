Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- 17-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Hattingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag fuhr eine 17-jährige Hattingerin mit ihrem Roller in den Kreisverkehr Holthauser Straße/Sprockhöveler Straße. Als sie sich bereits innerhalb des Kreisverkehres befand stieß sie mit dem Pkw eines 56-jährigen zusammen, der von der Sprockhöveler Straße in den Kreisverkehr einfuhr und die Vorfahrt der Zweiradfahrerin missachtete. Die 17-Jährige verletzte sich leicht, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte sie aber nicht.

