POL-EN: Gefahr im Netz: Gemeinsam stark gegen Cybergrooming

Hattingen (ots) - In der Thingstraße wurde in der Nacht zu Mittwoch (16.11) in zwei Geschäfte eingebrochen. An einer Bäckerei öffneten sie gewaltsam die Eingangstür, gelangten in den Geschäftsbereich und durchwühlten den Kassenbereich. Sie entwendeten die Tageseinnahmen. Sie versuchten auch in eine Metzgerei einzubrechen, hier blieb es jedoch beim Versuch. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

