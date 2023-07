Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Pkw entzieht sich Kontrolle

Bad Segeberg (ots)

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag (03.07.2023) hat sich ein schwarzer Mazda 6 in der Grashofstraße in Kaltenkirchen einer Verkehrskontrolle entzogen und ist als Falschfahrer über die A 7 geflohen.

Eine Streife des Polizeireviers Kaltenkirchen beabsichtigte um 23:44 Uhr den Pkw in der Grashofstraße zu kontrollieren, der auch zunächst hielt. Bevor die Beamten den Streifenwagen verließen, fuhr der Mazda an, beschleunigte stark und floh über die Süderstraße in den Flottkamp in Richtung Alvesloher Straße.

Beim Abbiegen vom Funkenberg in die Kieler Straße soll der Mazda drei Pkw im Gegenverkehr gefährdet haben und floh weiter mit zum Teil deutlich über 100 km/h zur A 7.

Hier fuhr der Wagen auf die A 7 in Richtung Flensburg auf, wendete und fuhr als Falschfahrer in Richtung Hamburg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.

Mehrere Pkw sollen dem Wagen mit polnischen Kennzeichenschildern ausgewichen sein bzw. mussten stark bremsen.

Die Streife brach daraufhin die Verfolgung aufgrund der hohen Gefährdung ab.

Der Mazda verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Henstedt-Ulzburg, um wieder als Falschfahrer auf der Richtungsfahrbahn Hamburg in Richtung Flensburg zu fahren.

Auf dem Verzögerungsstreifen kam es hier zu einem Verkehrsunfall mit einem von der Autobahn abfahrenden Lkw, bei dem Sachschaden entstand. Der Mazda verlor den rechten Außenspiegel.

Die Fahndung entlang der A 7 verlief während der Nacht ergebnislos.

Die Unfallermittler des Polizeireviers Kaltenkirchen suchen weitere Zeugen und mögliche Geschädigte und bitten unter 04191 30880 um Kontaktaufnahme und nähere Hinweise zu dem flüchtigen Pkw.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell