Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg, Rudolf-Diesel-Straße - Polizei sucht Zeugen nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Bad Segeberg (ots)

Am 03.07.2023, gegen 11:10 Uhr, kam es in der Zufahrt zum Autohof Henstedt-Ulzburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lastkraftwagen. In Zuge eines Abbiegevorgangs in der Rudolf-Diesel-Straße verursachte ein ausschwenkender Sattelauflieger Schäden am danebenstehenden Fahrzeug.

Der Fahrer des beschädigten Lkw brachte diesen Sachverhalt bei der örtlichen Polizeistation zur Anzeige. Er berichtete, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein Gespann aus hellblauem Zugfahrzeug und dunkelblauem Auflieger gehandelt haben soll. Dieses bog aus der Rudolf-Diesel-Straße nach links ein, während sich der Geschädigte auf der rechten Abbiegespur befand. Hierbei wurde der linke Außenspiegel durch den Auflieger beschädigt. Anschließend entfernte sich das Gespann nach links in Richtung Autobahn.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Henstedt-Ulzburg unter 04193 9913-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell