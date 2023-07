POL-SE: Schmalfeld - Verkehrsunfall auf Struvenhüttener Straße

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntagabend (02.07.2023) ist es im Norderstedter Stadtgebiet zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen gekommen. Sowohl in der Oststraße als auch im Mühlenweg besprühten Unbekannte nach dem bisherigen Stand fünfzehn Fahrzeuge mit Farbe. Gegen 23:30 Uhr wurden die ersten Taten festgestellt. Die Polizeistation Norderstedt-Ost sucht Zeugen und bittet unter 040 234621511 oder ...

