POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 14.05.2023

Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 14.05.2023

1. Fassadenbrand an einem Alten- und Pflegeheim - Dreieich

Am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, wurde durch eine Pflegekraft des Alten-und Pflegeheims in der Eisenbahnstraße gemeldet, dass es auf einem Balkon brennen würde. Tatsächlich hatte die Gebäudefassade im 3. Obergeschoss Feuer gefangen. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden, bevor im Gebäudeinnern ein Schaden entstehen konnte. Alle Bewohner und Mitarbeiter blieben unverletzt und konnten im Heim verbleiben. Der Schaden am Haus wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bereich Main-Kinzig

1. Autoaufbrecher - Hanau-Steinheim

In der Nacht von Freitag zum Samstag wurden in Hanau-Steinheim mehrere Autos aufgebrochen. In der Odenwaldstraße wurde ein unter einem Carport stehender Citroen angegangen. Im Eifelweg war es ein in einer Einfahrt geparkter Golf. Bei beiden Fahrzeugen öffneten die Diebe die Beifahrertür und suchten im Inneren nach Wertgegenständen. Im Mellenseeweg und in der Uferstraße wurden an einem Mercedes und einem Audi die Seitenscheiben eingeschlagen. Die Aufbrecher durchwühlten auch hier die Autos. Die Kriminalpolizei in Hanau prüft nun, ob ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht und bittet Personen, die Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Die Autobahnpolizei berichtet:

14.05.2023

