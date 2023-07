POL-SE: Appen - Einbruch in Sportheim

Bad Segeberg (ots) - Zwischen Samstagabend und Montagmorgen (03.07.2023) ist es im Elmshorner Wedenkamp zum Einbruch in ein Geschäft für Blumen gekommen. In dem Gebäudekomplex befinden sich neben einem Supermarkt mehrere Geschäfte. Unbekannte drangen gewaltsam in das Blumengeschäft ein und stahlen Bargeld. Die Kriminalpolizei Elmshorn sucht Zeugen und bittet unter 04121 8030 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen ...

