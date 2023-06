Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unfall zwischen Kleinwagen und Motorrad

Mainz-Bretzenheim (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr kam es in der Haifa-Allee in Mainz-Bretzenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinwagen und einem Motorrad. Der 31 Jahre alte Motorradfahrer wurde hierbei verletzt.

Der 48 Jahre alte Autofahrer beabsichtigte mit seinem Kleinwagen von der Haifa-Allee links auf einen Parkplatz einzufahren. Er missachtete hierbei offenbar die Vorfahrt des kreuzenden Motorradfahrers. Dieser stürzte aufgrund des Zusammenstoßes zu Boden und erlitt Schürfwunden an seiner linken Hand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

