POL-PPMZ: Mainz-Innenstadt - Trickbetrüger gibt sich als Sparkassen-Mitarbeiter aus

Mainz-Innenstadt (ots)

Eine 77 Jahre alte Mainzerin wurde am Freitagnachmittag, gegen 16:00 Uhr in der Großen Bleiche von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser gab sich als Sparkassen-Mitarbeiter aus und gab vor, sie zu kennen. Er verwickelte die Frau in ein Gespräch und teilte ihr mit, dass es bei der Bank zu einer Verwechslung gekommen sei, wodurch diese ihr nun Geld schulde. Im weiteren Gesprächsverlauf fragte der Mann, ob die 77-Jährige immer noch in einer bestimmten Straße in der Innenstadt wohne, woraufhin die Frau reflexartig mit ihrer korrekten Adresse reagierte.

Am nächsten Tag klingelte der bislang unbekannte Täter bei der 77 Jährigen und gab vor, ihre Bargeldbestände auf Richtigkeit prüfen zu müssen. Die Frau lies dies zu. Nachdem der Mann wieder gegangen war und angeblich alles überprüft hatte, bemerkte sie den Diebstahl von mehreren hundert Euro. Der Mann war ca. 1,70 - 1,75m groß, hatte eine normale Statur, kurze blonde Haare, ein gepflegtes Erscheinungsbild, trug eine Brille und ein rotes T-Shirt und sprach mit fränkischen Dialekt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

