Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt - Schlägerei - Hechtsheimer Straße

Mainz-Oberstadt (ots)

Am vergangenen Samstagabend, gegen 22:30 Uhr, kam es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen hinter einem Hochhauskomplex in der Hechtsheimer Straße in Mainz. Laut Meldungen von dortigen Anwohnern seien hierbei auch Baseballschläger zum Einsatz gekommen.

Die eingesetzten Polizeikräfte konnten insgesamt fünf beteiligte Personen vor Ort antreffen. Diese wiesen leichte Verletzungen in Form von Hämatomen auf, welche medizinisch versorgt wurden. Baseballschläger konnten keine festgestellt werden. Zeugen berichteten darüber hinaus, dass mehrere Personen geflüchtet seien, bevor die Polizei vor Ort eintraf.

Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand steht diese Auseinandersetzung in keinem Zusammenhang mit anderen Delikten, die in der Vergangenheit an dieser Örtlichkeit stattgefunden haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

