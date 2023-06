POL-PPMZ: Ober-Olm, Kopf eines Rehbockes aufgefunden

Mainz-Weisenau (ots) - Am gestrigen Donnerstagnachmittag gegen 15:00 Uhr wurden Passanten auf einen Mann aufmerksam, der mit einer Axt am Rheinufer in Mainz-Weisenau entlanglief. Dies löste einen größeren Polizeieinsatz aus, da eine Gefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte. Ein 30 Jahre alter Mainzer konnte durch Polizeikräfte "Am Leinpfad" in Höhe der "Dr.-Friedrich-Kirchhoff-Straße" mit einem Beil in ...

mehr