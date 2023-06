Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nieder-Olm, Geldbörse aus Rucksack geklaut

Nieder-Olm (ots)

Am gestrigen Mittwochabend wurde eine 59-jährige Frau aus Nieder-Olm Opfer eines Taschendiebstahls, bei dem ihr Geldbeutel aus ihrem Rucksackt gestohlen wurde.

Die Frau befand sich gegen 18:20 Uhr in einem Supermarkt in der Straße Am Giener in Nieder-Olm. Wie sich im Nachhinein herausstellte, folgten der Frau bereits bei Betreten des Marktes zwei bislang unbekannte Männer. An der Gemüsetheke wurde die 59-Jährige sodann in ein Gespräch von einem der beiden Täter verwickelt, während sein offensichtlicher Mittäter unbemerkt den Rucksack der Frau öffnete, den sie auf dem Rücken trug. Der Mann entnahm daraus ihren Geldbeutel und beide Männer verließen anschließend den Supermarkt. Hinweise nach den beiden Taschendieben geht die Polizeiinspektion Mainz 3 derzeit nach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell