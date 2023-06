Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt; Weiterer Verkehrsunfall an der Bushaltestelle Hauptbahnhof West

Mainz - Altstadt (ots)

Nach dem Unfall am Mittag mit einer stürzenden Person in einem Linienbus, kam es gestern Abend gegen 19:30 Uhr zu einem weiteren Verkehrsunfall an der Haltestelle Hauptbahnhof West in der Binger Straße.

Ein 39-jähriger Mainzer Passant überquerte trotz rot zeigender Fußgängerampel die Fahrbahn in Richtung Hauptbahnhof, ohne auf den bevorrechtigten Fahrzeugverkehr zu achten.

Ein ebenfalls aus Mainz stammender 29-jähriger Motorradfahrer konnte trotz Gefahrenbremsung, den Zusammenstoß mit dem von links querenden Fußgänger nicht mehr verhindern, jedoch seine Geschwindigkeit so weit reduzieren, dass der Fußgänger nur leicht am Fuß verletzt wurde.

Zudem entstand geringer Sachschaden am Motorrad.

Der Fußgänger hat nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell