Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Ladendieb erhält Platzverweis

Mainz (ots)

Weil er in der Parfümerieabteilung eines Mainzer Kaufhauses Parfüm im Wert von ca. 500,- EUR entwendete, erhielt ein 34-Jähriger einen Platzverweis für die Mainzer Innenstadt. Der Mainzer wurde am Montag, gegen 16 Uhr dabei beobachtet, wie er vier hochpreisige Parfümflaschen aus ihren Umverpackungen nahm und in seinen Rucksack steckte. Die Verpackungen hinterließ er in einem Einkaufskorb. Als er den Laden verlassen wollte, wurde er von einem Detektiv angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. In seinem Rucksack befanden sich die vier Flacons. Gegen ihn wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt. Er erhielt bis zum Dienstagmorgen einen Platzverweis für die Mainzer Innenstadt, um ihn vor weiteren Tatgelegenheiten zu schützen.

