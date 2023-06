Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Schwangere Ladendiebin schlägt Polizistin

Mainz (ots)

Eine 28-jährige schwangere Frau schlug am Montagmittag einer Polizistin mit der Handkante ins Gesicht.

Die 28-Jährige befand sich gegen 13 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Mainzer Innenstadt und wurde durch Mitarbeiter dabei beobachtet, wie sie Alkoholika und Lebensmittel in ihre Tasche steckte. Beim Verlassen des Marktes wurde sie dann von einer Streife der Mainzer Polizei angesprochen und in ein Büro gebeten. Dort wurden die Gegenstände in ihrer Tasche aufgefunden. Als die 27-jährige Polizistin die Alkoholika aus der Tasche nahm, wurde die Frau zunehmend aggressiv und schlug völlig unerwartet mit der Handkante gegen den Kopf der Polizistin. Die Frau wurde daraufhin vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Sie erwartet nun ein Verfahren wegen Widerstand und Körperverletzung sowie Ladendiebstahls. Während der Anzeigenaufnahme fiel darüber hinaus auf, dass die Frau einen alkoholisierten Eindruck machte. Ein Atemalkoholtest erbracht einen Wert von 1,5 Promille. Die Frau ist bereits vor einigen Wochen alkoholisiert aufgefallen und war auch damals sehr aggressiv. Die Polizei Mainz wird die zuständige Behörden darüber in Kenntnis setzen um ihr und dem ungeborenen Kind mögliche Unterstützungen oder Hilfen zukommen zu lassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell