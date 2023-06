Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt; Streit endet für Aggressor im Polizeigewahrsam

Mainz - Altstadt (ots)

Als einer Polizeistreife am Samstagmorgen, gegen 3 Uhr, ein Streit zwischen einer größeren Personengruppe in der Holzhofstraße auffällt, ahnt noch keiner der Beteiligten, dass dieser Abend für einen in der Zelle enden wird.

Zunächst trennen die Polizeikräfte die Kontrahenten und versuchen einen 27-jährigen Mainzer zu beruhigen, welcher daran allerdings wenig interessiert ist. Der 27-jährige Aggressor stürmt an den Beamten vorbei und versucht auf die andere Personengruppe einzuschlagen, was durch die Beamten verhindern werden kann, indem sie den Täter an den Armen packen und zu Boden bringen. Um weitere Angriffe zu verhindern, werden ihm daraufhin Handschellen angelegt.

Nun richtet sich die Wut des Beschuldigten gegen die Polizeikräfte, welche er unentwegt als "Missgeburten, Hurensöhne, Bastarde" und mit weiteren sexuell beleidigenden Inhalten betitelt.

Da sich der alkoholisierte Beschuldigte nicht mehr beruhigen lässt und sich auch trotz der angelegten Handschellen weiterhin nach Möglichkeiten wehrt, musste er die Nacht in einer Zelle verbringen.

Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen versuchter Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

