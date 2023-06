Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Rollerfahrer flüchtet vor Polizei - Festnahme

Mainz (ots)

Ein 16-jähriger Rollerfahrer wurde am Freitagabend festgenommen. Er hatte zuvor einen Roller entwendet und ist anderen Verkehrsteilnehmern aufgrund seiner Fahrweise und wegen eines fehlenden Kennzeichens aufgefallen.

Gegen 18:30 Uhr meldet sich ein Autofahrer bei der Polizei. Er schildert, dass er kurz zuvor in der Rheinallee von einem Rollerfahrer überholt wurde. Am Roller sei kein Kennzeichen gewesen. Er sei diesem nun bis zum Parkplatz Kaufland in der Rheinallee gefolgt und der Rollerfahrer wäre einkaufen gegangen. Kurz vor dem Eintreffen eines Streifenwagen kehrt der Fahrer jedoch zu seinem Roller zurück und flüchtet sehr offensichtlich direkt vor der Polizei. Diese folgt dem Roller über den Mombacher Kreisel zurück in Richtung Innenstadt. Kurz nach der Einmündung Zwerchallee lässt der Rollerfahrer seinen Roller fallen, flüchtet zu Fuß die Treppen hoch zur dortigen Bahnhaltestelle und überquert die Bahngleise. Kurz darauf kann er in einem Industriegelände vorläufig festgenommen werden. Gleichzeitig mit der Festnahme meldet sich ein 30-Jähriger aus der Mainzer Innenstadt. Er schildert, dass er seinen Roller auf einer Verkaufsplattform angeboten habe. Ein Kaufinteressent sei nun von einer Probefahrt nicht zurückgekehrt. Nach Abgleich der Fahrzeugidentifikationsnummer, dass Kennzeichen fehlte ja am Roller, war zweifelsfrei sicher, dass es sich um den gleichen Roller handelt und der 16-jährige diesen unterschlagen und das Kennzeichen entfernt hatte. Der Roller konnte durch den Besitzer am Fundort abgeholt werden. Der 16-Jährige wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben und muss mit einem Ermittlungsverfahren rechnen.

