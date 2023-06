Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt; Bus muss wegen Fahrradfahrer bremsen, Frau verletzt, Verursacher flüchtet

Mainz - Altstadt (ots)

Am Montagmittag kurz vor 15 Uhr überquert ein Fahrradfahrer den Sonderfahrstreifen für Busse und Straßenbahnen in der Binger Straße auf Höhe Haltestelle Hauptbahnhof West. Hierbei missachtet er den Vorrang eines in die Haltestelle einfahrenden Linienbusses. Da der Fahrer des Busses stark abbremsen musste, um einen Unfall mit dem Radfahrer zu verhindern, kommt hierdurch eine Frau in dem Bus zu Fall und wird dadurch verletzt. Durch die Berufsfeuerwehr wird kurzzeitig eine Sichtschutzwand während der Behandlung der Frau durch den Rettungsdienst aufgebaut.

Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Uniklinik fort. Er wird als etwa 45-jähriger Mann mit Brille und mittellangen lockigen braunen Haaren beschrieben. Er trägt ein dunkles T-Shirt und eine graue kurze Hose. An seinem schwarzen Fahrrad befindet sich hinten rechts eine gelbe Tasche.

Durch den Unfall kommt es für etwa 30 Minuten zu Verkehrsbehinderungen rund um die Haltestelle.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

