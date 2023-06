Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Am Winterhafen eingeschlafen - Jacke mit Mercedesschlüsseln weg

Mainz (ots)

Gleich beide Schlüssel seines Mercedes vermisst ein 47-Jähriger, nachdem er am Winterhafen eingeschlafen war. Der Mainzer verbrachte von Sonntag auf Montag den Abend mit einem Freund in der Grünanlage am Winterhafen. Er vermutet, dass er gegen halb zwei nachts eingeschlafen sei. Zu diesem Zeitpunkt habe er seine Jacke noch besessen. Als er eine Stunde später wieder aufwachte, war diese verschwunden. In der Jacke befanden sich beide Schlüssel seines Mercedes. Einen Verdacht gegen bestimmte Personen konnte er nicht begründen. Offensichtlich waren die Diebe aber nicht an dem Auto interessiert oder konnten es nicht finden, denn es wurde nicht entwendet.

