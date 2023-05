Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Biete/ Unbekannter lenkt Verkäufer ab

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag (11.05.2023) einen Kiosk-Mitarbeiter abgelenkt. Währenddessen betrat ein weiterer unbekannter Mann gegen 17.40 Uhr den Laden an der Biete und ging unbemerkt in das Lager. Nachdem der vorgebliche Käufer seinen Einkauf bezahlte, wollte er umgehend sein Geld zurück. Der Mitarbeiter wurde misstrauisch und bat den Unbekannten daraufhin, den Kiosk zu verlassen. Kurz darauf kam er zurück, um ein Eis zu kaufen. Dem Mitarbeiter kam das komisch vor. Er blickte sich im Laden um und entdeckte den anderen unbekannten Mann am Lager. Der Mitarbeiter wollte ihn festhalten, jedoch gelang es beiden Unbekannten in Richtung des Rewe-Marktes zu fliehen. Laut Zeugenaussagen fuhr kurz darauf ein schwarzes Auto mit Recklinghäuser Kennzeichen vorbei. Der Fahrer soll wie einer der Männer ausgesehen haben. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Die Personen werden wie folgt beschrieben: -männlich -circa 30-40 Jahre alt -rund 1,75 - 1,80 Meter groß -kräftige Statur -dunkelgrüne Jacke -dunkle Hose -schwarze Nike Sneaker -südländisches/arabisches Erscheinungsbild -sprach nicht akzentfreies Deutsch

-Männlich -rund 30-40 Jahre alt -circa 1,75 - 1,80 Meter groß -schlanke Statur -bärtig -schwarze Jacke -dunkle Hose -dunkle Schuhe -südländisches/arabisches Erscheinungsbild -nicht akzentfreies Deutsch

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell