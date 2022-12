POL-PB: Handys aus Umkleide in Sporthalle gestohlen - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Paderborn (ots) - (mb) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist am Bonifatiusweg ein Einbruch in einen Kindergarten verübt worden. Die Täter kletterten über den Zaun der KiTa und brachen an der Rückseite des Gebäudes ein Fenster auf. Sie suchten in den Räumen nach Wertsachen und brachen Schranktüren auf. Aus dem Kindergarten wurden Tablet-Computer entwendet. Wer verdächtige Personen gesehen hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise ...

