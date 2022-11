Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte entwenden Tasche bei Buskontrolle - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Bei einer Fahrkartenkontrolle in einem Linienbus haben zwei Männer am Montag, 7. November, einem Mitarbeiter der NEW eine Arbeitstasche abgenommen.

Gegen 16.30 Uhr meldeten drei NEW-Mitarbeiter den Vorfall der Polizei. Sie gaben an, dass es im Zuge einer Kontrolle in einem Bus zu einer Rangelei zwischen zwei Fahrgästen und dem Team gekommen sei. Auslöser sei gewesen, dass sich einer der Männer der Kontrolle habe entziehen wollen. Am Bismarckplatz habe sich die Rangelei, aus dem Bus heraus, an eine Haltestelle verlagert. Dort habe einer der Männer einem Mitarbeiter die Umhängetasche mit Arbeitsgeräten entrissen. Anschließend sei das Duo in Richtung Hindenburgstraße geflüchtet.

Die drei NEW-Mitarbeiter blieben unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Verdächtigen führte nicht zum Erfolg.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Beide Verdächtige haben dunkle lockige Haare und ein nordafrikanisches Erscheinungsbild. Einer der Männer ist circa 1,60 m groß und trug eine olivgrüne Jacke. Der andere Mann ist circa 1,80 m groß und hatte eine schwarze Jacke an.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und / oder sachdienliche Hinweise auf die Verdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell