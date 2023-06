Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Innenstadt - Zeugen und Verursacher einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Mainz-Innenstadt (ots)

Eine 32-jährige Mainzerin parkte ihren grauen Mercedes-Benz Combi am vergangenen Dienstagmittag gegen 12:00 Uhr in der Flachsmarktstraße in Mainz. Als sie gegen 13:00 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie, dass dieses durch Kratzer an der Fahrzeugfront beschädigt war. Ein Verursacher war offenbar geflüchtet, aber hatte noch einen Zettel an der Windschutzscheibe hinterlassen. Die Nummer, die hierauf hinterlegt war, war allerdings nicht vergeben, weshalb die 32-Jährige keinen Kontakt zum Verursacher aufnehmen konnte und eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht erstatten musste.

Grundsätzlich genügt es in solchen Fällen nicht, lediglich einen Zettel am beschädigten Fahrzeug zu hinterlassen. Im Zweifel muss immer die Polizei verständigt werden, da man sich ansonsten strafbar macht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder diesen verursacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell