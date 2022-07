Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand an einer Biogasanlage

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen OT Uthlede

Am 03.07.2022 kam es gegen 08:50 Uhr aus bislang unbekannter Ursache zum Brand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Hierbei wurden Gebäudeteile einer Biogasanlage beschädigt. Eine Entzündung des in dem Speicher befindlichen Biogases (Methangas) konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Uthlede, Lehnstedt und Süderosterstade verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf über 70.000 Euro geschätzt. Personen und Tiere wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell