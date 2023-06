Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Brandermittlungen in mehreren Fällen

Mainz (ots)

Am Wochenende kam es zu mehreren Bränden, zu welchen die Polizei Mainz mittlerweile die Ermittlungen übernommen hat.

Der Brand einer Tiefgarage in der Mainzer Innenstadt hatte am gestrigen Sonntag (11.06.2023) die Feuerwehr Mainz über mehrere Stunden beschäftigt. Erste Daten und Informationen für die zu erwartenden Ermittlungen wurden bereits gestern durch die Einsatzkräfte gesammelt. Dazu gehören zum Beispiel die Daten der Nutzer, Mieter oder Betreiber der Tiefgarage, das Erfassen von Zeugen sowie der enge Austausch mit Verantwortlichen der Feuerwehr. Derzeit muss abgewartet werden, bis der Brandort betreten werden kann. Folgen der Löscharbeiten, zum Beispiel die großen Mengen Löschschaum schränken die Begehung derzeit noch ein, zum anderen müssen aber auch Gesundheitsgefahren für die Ermittler ausgeschlossen werden. Ob ein Sachverständiger hinzugezogen wird, entscheidet sich nach den ersten Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mainz.

Weiterhin kam es in der Nacht auf Montag, gegen 2:40 Uhr zu einem Brand einer Feldhütte in der Gemarkung zwischen Marienborn und Lerchenberg. Warum diese in Brand geriet ist Gegenstand der Ermittlungen. Ein technischer Defekt kann grundsätzlich ausgeschlossen werden, da die Hütte über keinen Stromanschluss verfügt.

Zum Brand eines Wäschetrockners kam es am Samstag, gegen 13:30 Uhr. Die Ursache war schnell gefunden und der Brand schnell durch die Feuerwehr gelöscht. Dennoch wurden drei Personen durch das Einatmen von Rauchgasen verletzt und mussten behandelt werden. Ob es sich um eine fahrlässige Brandstiftung handelt wird derzeit geprüft.

Der Brand einer Grünfläche im Gonsbachtal forderte ebenfalls die Feuerwehr und die Polizei. Ca. 750 m² Gras und Büsche standen am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr in Flammen. Die Feuerwehr konnte diesen Brand innerhalb einer Stunden löschen. Erste Ermittlungen erbrachten Hinweise auf mehrere Personen, die noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten. Ob diese mit der Brandentstehung in Zusammenhang stehen ist Gegenstand der Ermittlungen.

Darüber hinaus brannten zwei kleinere Grünflächen, welche sich möglicherweise durch weggeworfene Zigaretten entzündeten. Das brennende Gras einer Straßenbahntrasse in der Geschwister-Scholl-Straße wurde am Samstagmittag gegen 12:50 Uhr durch aufmerksame Anwohner mit Wasser aus ihren Haushalten gelöscht. Der Brand einer Grasfläche in der Mittleren Bleiche am Samstagabend gegen 19:00 Uhr war ebenfalls schnell gelöscht. Auch hier ist die Ursache unklar.

Wer konkrete Hinweise zu dem Brand der Tiefgarage geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise zu den anderen Bränden können an jede Polizeidienststelle oder unter der Telefonnummer 06131 - 65-0 gegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell