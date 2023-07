Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Ladendiebin lässt Fahrrad zurück

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Montagvormittag, den 03.07.2023, ist es in der Bahnhofstraße in Wedel zu einem Ladendiebstahl von Schuhen gekommen, nach dem die Diebin unerkannt geflohen ist und ein Fahrrad zurückgelassen hat.

Kurz nach 11:00 Uhr bemerkte die Mitarbeiterin eines Schuhgeschäfts eine etwa 30-Jährige, die mit einem Paar Turnschuhen an den Füßen das Geschäft verließ ohne die Schuhe bezahlt zu haben.

Die Angestellte folgte der Frau und stellte sie am Fahrradständer der gegenüberliegenden Rossmann-Filiale.

Die Unbekannte kratzte die Schuhverkäuferin und zog ihr an den Haaren. Anschließend floh die Frau zu Fuß, ließ aber im Fahrradständer ein Damenrad mit Kindersitz zurück.

Die anschließende Fahndung nach der Unbekannten verlief bislang ergebnislos.

Die Diebin war schlank gebaut und wirkte sehr gepflegt. Sie hatte schwarze Haut, lange glatte schwarze Haare und weißlackierte künstliche Fingernägel. Sie war mit einem weißen T-Shirt und weißen Sportschuhen von Puma bekleidet und hatte einen pinkschwarzen Rucksack bei sich.

Das zurückgelassene Damenrad dürfte ursprünglich dunkelblau gewesen sein, wurde aber grau überlackiert. Über dem Gepäckträger war ein schwarzer Kindersitz des Herstellers Römer mit lilafarbenen Futter montiert.

Hinweise zur Identität und weiteren Fluchtrichtung nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Polizeireviers Wedel unter 04103 50180 entgegen.

