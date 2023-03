POL-S: Zwei Fahrradfahrer nach Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-Ost (ots) - Unbekannte haben am Wochenende (25. bis 27.03.2023) Bargeld aus geparkten Autos in der Metzstraße und in der Kienestraße erbeutet. In der Metzstraße verschafften sich die Diebe zwischen Samstag, 17.00 Uhr bis Montag, 12.30 Uhr Zugang zu einer Tiefgarage und stahlen dort aus einem Fahrzeug zwei Geldbeutel und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro. In der Kienestraße schlugen Diebe am ...

