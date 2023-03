Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf frischer Tat ertappt - Polizei nimmt 16-jährigen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig fest - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (27.03.2023) einen 16 Jahre alten Jugendlichen vorläufig festgenommen, der versucht haben soll, zusammen mit einem unbekannten mutmaßlichen Komplizen in einen Kiosk an der Landhausstraße einzubrechen. Die 45 Jahre alte Besitzerin des Kiosks war gegen 19.20 Uhr gerade dabei, diesen abzuschließen, als sie auf der Rückseite von außen Taschenlampen leuchten sah. Gemeinsam mit ihrem 32-jährigen Begleiter ging sie zu den beiden Tatverdächtigen und stellte sie zur Rede. Während der Komplize sofort die Flucht ergriff, hielten sie den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest. Bei der Durchsuchung des 16-Jährigen entdeckten die Beamten Einbruchswerkzeug und beschlagnahmten es. Die Ermittlungen zu dem Flüchtigen, der nicht beschrieben werden kann, dauern an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Polizisten den Tatverdächtigen seiner Mutter. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

