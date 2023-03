Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bargeld aus Autos gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-Ost (ots)

Unbekannte haben am Wochenende (25. bis 27.03.2023) Bargeld aus geparkten Autos in der Metzstraße und in der Kienestraße erbeutet. In der Metzstraße verschafften sich die Diebe zwischen Samstag, 17.00 Uhr bis Montag, 12.30 Uhr Zugang zu einer Tiefgarage und stahlen dort aus einem Fahrzeug zwei Geldbeutel und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro. In der Kienestraße schlugen Diebe am Montag zwischen 11.00 Uhr und 14:45 Uhr die Scheibe eines VW Buses, welcher am Straßenrand parkte, offenbar mit einem Stein ein und erbeuteten ebenfalls mehrere Hundert Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich im Fall Metzstraße unter der Rufnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße und im Fall Kienestraße sich unter der Telefonnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

