Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Sonderkontrolltag in der Sportbootschifffahrt

Mainz (ots)

Am Samstag, den 24.06.2023 fand in Mainz auf dem Rhein ein behördenübergreifender Sonderkontrolltag "Alkohol-und Drogenkonsum in der Sportbootschifffahrt" statt. Das sonnige Wetter zog zahlreiche Freizeitkapitäne auf den Rhein. Neben Kräften der Wasserschutzpolizei Rheinland-Pfalz beteiligten sich auch drei Kollegen der Verkehrsdirektion Mainz an den Kontrollmaßnahmen. Ziel war es, die polizeiliche Präsenz auf der Wasserstraße zu erhöhen und auf die Gefahren sowie Vorschriften hinzuweisen. Es wurden eine Vielzahl an Fahrzeugen kontrolliert. Bei drei Bootsführern wurden Anzeichen einer Alkoholisierung festgestellt, welche durch einen Atemalkoholtest bestätigt wurden. Die Fahrer erwartet ein Bußgeld und ihnen wurde ein Weiterfahrverbot erteilt. Insgesamt wurden mehrere Verstöße im Bereich einer Ordnungswidrigkeit festgestellt und geahndet, sowie mehrere Weiterfahrverbote erteilt.

