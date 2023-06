PP-ELT: Schubboot fährt Brücke auf dem Rhein an

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Am 21.06.2023 gegen 13:45 Uhr kam es auf dem Rhein bei Kilometer 362 im Bereich Maxau zu einem Schiffsunfall. Ein Schubboot samt Leichter blieb in der Talfahrt unter der Straßenbrücke in Maxau aufgrund seiner Ladung hängen. Es wurde niemand verletzt. Im Bereich von Iffezheim bis Karlsruhe und Wörth bis Karlsruhe besteht eine Schifffahrtssperre. Nach Begutachtung des Schadens an der Brücke durch einen Sachverständigen ist die Brücke für den Straßenverkehr weiterhin freigegeben. Die Schifffahrtsperre besteht bis auf weiteres weiter. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

