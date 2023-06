Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Friseursalon - Täter stehlen Ladenkasse

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Bahnhofspassage

31.05.2023, 20.00 Uhr - 01.06.2023, 06.00 Uhr

Unbekannte sind zwischen Mittwochabend 20.00 Uhr und Donnerstagmorgen 06.00 Uhr in einen Friseursalon in der Bahnhofspassage eingebrochen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte am Donnerstagmorgen auf dem Weg zur Arbeit die zerstörte Fensterscheibe des Salons entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Beamten haben den Sachverhalt aufgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand haben die Unbekannten zunächst mit brachialer Gewalt die Fensterscheibe zerstört und haben somit Zugriff ins Innere der Räumlichkeiten gehabt. Hier entwendeten sie die Ladenkasse mit unbekanntem Inhalt.

Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner verdächtige Geräusche oder Personen wahrgenommen haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

