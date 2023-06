Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Gefahren beim Schwimmen in Flüssen

Mainz (ots)

Die Tage werden wärmer, der Sommer steht vor der Tür. Die Menschen werden wieder vermehrt Abkühlung im Wasser suchen und hierfür auch unsere Flüsse aufsuchen. In diesem Zusammenhang weist die Wasserschutzpolizei Rheinland-Pfalz wiederholt auf die Gefahren beim Schwimmen und Baden in Flüssen hin. Vermeintlich harmlose Abkühlungsversuche können gefahrenträchtig sein und sollten unbedingt vermieden werden. Informationen hierüber finden Sie in mehreren Sprachen auf der Internetseite der Polizei unter folgendem Link: https://s.rlp.de/0zKK0

Vermeiden Sie jegliches Risiko und beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Verhaltenshinweise!

Schwimmen Sie niemals in den Kurs fahrender Fahrzeuge. Schiffe verursachen einen großen Sog- und Wellenschlag und besitzen einen "toten Winkel" von bis zu 350 m vor dem Bug, in dem Sie nicht gesehen werden können.

Baden Sie grundsätzlich nur an überwachten Streckenabschnitten.

Gehen Sie niemals unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten ins Wasser.

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt.

Bleiben Sie immer in Ufernähe und schwimmen Sie niemals in die Fahrrinne.

Springen Sie nie in unbekannte Gewässer.

Unterschätzen Sie niemals die Gefahren eines Gewässers und überschätzen Sie nie Ihre eigenen Kräfte.

Beachten Sie, dass "Schwimmhilfen" keine Sicherheit vor dem Ertrinken bieten.

Beachten Sie örtliche Schwimm- und Badeverbote.

