Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (577) Kontroll- und Durchsuchungsaktion in Diskothek - Zahlreiche Betäubungsmittel sichergestellt

Nürnberg (ots)

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd führte in den Sonntagmorgenstunden (14.05.2023) eine geplante Kontroll- und Durchsuchungsaktion in einer Diskothek in der Nürnberger Südstadt durch. Vor Ort konnten bei dutzenden Personen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen Einzelne wird zudem wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd betraten ab 05:00 Uhr in der Früh Einsatzkräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei die Diskothek im Nürnberger Süden und führten Kontrollen bei insgesamt rund 250 anwesenden Personen durch. Hierbei konnten in mehr als drei Dutzend Fällen Betäubungsmittel unterschiedlichster Art (darunter mutmaßlich Amphetamin, Kokain, Ecstasy, Crystal und Marihuana) aufgefunden und sichergestellt werden. In einem Fall wurde eine Person mit knapp 90 Tabletten Ecstasy angetroffen. Eine im Anschluss bei ihm durchgeführte Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden weiterer Betäubungsmittel - unter anderem einer nicht geringen Menge Marihuana.

Der Einsatz verlief ohne nennenswerte Störungen. Die weit überwiegende Zahl der von den Maßnahmen betroffenen Personen zeigte sich kooperativ, sodass die Aktion bereits nach rund zwei Stunden vor Ort beendet war. Lediglich drei Personen leisteten Widerstand - einer erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Der Maßnahme lag ein Beschluss des Amtsgerichts Nürnbergs wegen einer vorangegangenen Häufung von entsprechenden Ermittlungsverfahren im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität zu Grunde. Auf Grundlage der heute erlangten Erkenntnisse wurden rund 40 weitere Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell