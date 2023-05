POL-MFR: (575) Polizeieinsatz in Nürnberg Sündersbühl

Lauf a.d.Pegnitz (ots) - In der Nacht von Mittwoch (10.05.2023) auf Donnerstag (11.05.2023) brachen unbekannte Täter in ein Schmuckgeschäft in Lauf a.d. Pegnitz ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Um 01:35 Uhr drangen Unbekannte über ein eingeschlagenes Fenster in die Geschäftsräume am Marktplatz ein und entwendeten diverse Schmuckstücke. Im ...

