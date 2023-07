Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Fußgängerin nach Verkehrsunfall in Lebensgefahr

Bad Segeberg (ots)

Heute Morgen (04.07.2023) ist es an der Einmündung Falkenkamp / Habichtweg in Norderstedt zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Lkw eine Fußgängerin erfasst und lebensgefährlich verletzt hat.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 52-Jähriger aus dem Kreis Segeberg kurz vor 07:00 Uhr mit einem Lkw den Falkenweg aus Richtung Waldstraße kommend in Richtung Bussardweg.

Der Lkw passierte zunächst den Habichtweg und setzte zum Wenden rückwärts in diesen zurück.

Beim anschließenden Einbiegen nach rechts in den Falkenkamp in Richtung Waldstraße erfasste der Lkw aus bislang unbekannter Ursache eine 80-jährige Fußgängerin, die vermutlich die Fahrbahn des Falkenkamps aus Richtung Habichtweg kommend in Richtung der Bahnunterführung überqueren wollte.

Rettungskräfte brachte die schwerverletzte Norderstedterin in ein Krankenhaus. Nach erster Einschätzung bestand Lebensgefahr.

Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Eine Streife des Polizeireviers Norderstedt nahm vor Ort einen Verkehrsunfall auf und zog auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel einen Sachverständigen hinzu.

Die Unfallermittler der Polizeistation Norderstedt-Mitte suchen weitere Zeugen und bitten unter 040 535362-0 oder Norderstedt-Mitte.PSt@polizei.landsh.de um Kontaktaufnahme.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell