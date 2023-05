POL-S: Frau beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Bei einem Brand in einem Reisebüro an der Mauserstraße in der Nacht zum Freitag (19.05.2023) ist ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro entstanden. Ein Zeuge bemerkte gegen 03.00 Uhr das Feuer und alarmierte die Rettungskräfte. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte hatten die Flammen schnell unter Kontrolle und meldeten um 03.15 Uhr "Feuer aus". In diesem Zusammenhang wurden zwei ...

