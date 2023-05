Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Katalysatoren im Stadtgebiet gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Sillenbuch/-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Sonntag bis Mittwoch (14.05. bis 17.05.2023) im Ebitzweg, in der Schemppstraße und der Hördtstraße Katalysatoren abmontiert und gestohlen. Am Ebitzweg entfernten Unbekannte von Sonntag, 22.00 Uhr bis Dienstag, 15.10 Uhr den Katalysator an einem grünen Opel, der auf Höhe der Hausnummer 37 geparkt war. In der Schemppstraße montierten Täter zwischen Montag, 19.00 Uhr und Dienstag, 06.45 Uhr den Katalysator an einem blauen Opel Zafira ab. In der Hördtstraße stahlen Diebe zwischen 18.00 Uhr am Dienstag und 17.00 Uhr am Mittwoch den Katalysator eines Opel Astra, der auf Höhe Hausnummer 37 geparkt war. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten,sich

- im Fall Ebitzweg an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Telefonnummer +4971189903600 zu wenden.

- im Fall Schemppstraße an das Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Telefonnummer +4971189903400 zu wenden.

- im Fall Hördtstraße an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Telefonnummer +4971189903700 zu wenden.

