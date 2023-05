Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Reisebüro - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Brand in einem Reisebüro an der Mauserstraße in der Nacht zum Freitag (19.05.2023) ist ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro entstanden. Ein Zeuge bemerkte gegen 03.00 Uhr das Feuer und alarmierte die Rettungskräfte. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte hatten die Flammen schnell unter Kontrolle und meldeten um 03.15 Uhr "Feuer aus". In diesem Zusammenhang wurden zwei männliche Personen gesehen, die in Richtung Siemensstraße flüchteten. Einer der Männer war etwa 18 Jahre alt, zirka 160 Zentimeter groß und dunkel bekleidet. Zu der anderen Person ist keine Beschreibung bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Aufgrund der ersten Erkenntnisse ist von einer Brandstiftung auszugehen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell