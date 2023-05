POL-S: Auto beschädigt - Geschädigte und Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Am Mittwochabend (17.05.2023) traten gegen 18:20 Uhr zwei bislang unbekannte Männer an einen Verkaufsstand einer 28-jährigen Frau an der Königstraße und verwickelten diese in ein Gespräch. In dessen Verlauf entriss einer der Männer ihr Smartphone, welches sie in der Hand hielt und das zudem mit einer Kordel um das Handgelenk gesichert war. Da die Kordel riss, konnten die Täter mitsamt ...

