Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 31.12.2022

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee: Einbruchdiebstahl

Am Freitag, den 30.12.2022 in der Zeit von 12:30 bis 20:45 Uhr ist es in Ganderkesee im Industriepark zu einem Einbruch in einer Lagerhalle gekommen. Um in die Lagerhalle zu gelangen wurde eine Tür aufgehebelt. Aus der Lagerhalle wurden Werkzeug und Maschinen in einem Wert von ca. 150.000,- EUR entwendet. Hierzu wurden auch zwei in der Halle befindliche Fahrzeuge aufgebrochen. Hinweise nimmt die Polizei in Ganderkesee unter 04222-94695 entgegen.

Ahlhorn: Trunkenheitsfahrt

Am Freitag, den 30.12.2022, um 23:05 Uhr wird im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Schulstraße in Ahlhorn festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Bei einem Atemalkoholtest bei dem 39jährigen Fahrer eines Mercedes Vito aus Ahlhorn wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,54 Promille festgestellt. Es folgte eine Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheines.

