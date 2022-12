POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Sprengung eines Zigarettenautomaten in Großenkneten +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen haben auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Wardenburg Feuerwerkskörper aus einem Container entwendet. In der Zeit von Samstag, 24. Dezember 2022, 14:00 Uhr, bis Mittwoch, 28. Dezember 2022, 15:45 Uhr, brachen sie den in der Oldenburger Straße abgestellten Container auf und entnahmen darin gelagertes Feuerwerk. Der ...

mehr