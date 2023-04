POL-PDNW: Durchsuchungsmaßnahmen der Kriminalinspektion Neustadt in Bad Dürkheim

Haßloch (ots) - Eine 42-Jährige aus Haßloch kam am Montagabend, gegen 17:28 Uhr, mit ihrem Auto in der Straße "An der Fohlenweide" in 67454 Haßloch von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam im 1,5m tiefen Graben zum Stehen. Die Fahrerin war alleine im Fahrzeug und blieb glücklicherweise unverletzt. Am Unfallfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei ...

mehr