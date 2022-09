Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Braunshardt: Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch in Supermarkt

Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots)

Noch unbekannte Kriminelle haben offenbar versucht, in der Nacht zum Mittwoch (30.-31.8.) in einen Supermarkt "An der Kreisstraße" einzubrechen. Am frühen Mittwochmorgen gegen 7 Uhr hatten Angestellte des Marktes die beschädigte Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich des Gebäudes festgestellt und die Polizei verständigt. Diese hat ein Verfahren wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Diebstahls eingeleitet und nimmt Hinweise zu dem Fall unter der Rufnummer 06151/969-41310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell