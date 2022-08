Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Dachstuhlbrand mit Feststellung einer leblosen Person

Römhild (ots)

Am Samstag, 13. Aug. 2022 kam es gegen 12:00 Uhr in Römhild, Landkreis Hildburghausen, in der Griebelstraße aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Dachstuhlbrand.

Bei der Brandbekämpfung fanden die Einsatzkräfte eine leblose Person, welche noch vor Ort verstarb. Die Identität der männlichen Person ist bisher nicht zweifelsfrei festgestellt. Nach ersten Schätzungen ist durch den Brand ein Schaden von ca. 200.000 Euro entstanden.

Die Brandursache und die Todesumstände sind Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei Suhl.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell