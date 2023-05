Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Kirchheim/Teck - Tödlicher Unfall auf der Autobahn

Am Dienstag starb ein Motorradfahrer nach einem Unfall auf der BAB 8 bei Kirchheim/Teck.

Ulm (ots)

Gegen 09:30 Uhr fuhr ein 28-Jähriger auf einem Motorrad des Herstellers BMW auf der A8 in Richtung Karlsruhe. Ebenfalls fuhr zu dieser Zeit ein 48-Jähriger in einem Laster des Herstellers Renault. Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen wechselte der Fahrer des Lasters auf Höhe Kirchheim/Teck-Ost von der mittleren auf die linke Spur. Daraufhin fuhr der 28-Jährige mit seinem Motorrad in das Heck des Renaults.

Die Polizei Mühlhausen fuhr sofort zur Unfallstelle. Ebenso fuhren der Rettungsdienst und ein Notarzt sofort nach dort. Ebenfalls war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Lenker des Motorrads erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lasters erlitt keine Verletzungen.

Zur Klärung des genauen Hergangs des Unfalls beauftragte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Gutachter. Gemeinsam mit der Polizei wird dieser Ermittlungen zu dem Unfall durchführen. Die Polizei schätzt den Schaden am Motorrad auf 8.000 Euro, am Renault auf 10.000 Euro. Abschlepper brachten die Fahrzeuge von der Unfallstelle. An der mittleren Schutzplanke entstand Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Neben dem Verkehrsdienst der Polizei waren zur Sicherheit aller anderen Verkehrsteilnehmer bei diesem Einsatz auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei tätig. Die Autobahn war für die Unfallaufnahme und die Arbeiten des Gutachters bis gegen 15 Uhr komplett gesperrt.

Hinweis der Polizei:

Die genaue Ursache des Unfalls ist bislang nicht bekannt. Oft spielen auf der Autobahn nicht angepasste Geschwindigkeiten oder Unaufmerksamkeit beim Fahren von Fahrzeugen eine Rolle. Warum auch immer dieser Unfall geschah: Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer darum, mit ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksicht zu fahren. Geben Sie Acht auf einander - damit alle sicher ankommen.

