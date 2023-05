Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Feuer auf dem Balkon

Am Montagmittag geriet ein Stapel Altpapier auf dem Balkon eines Mehrfamilienhaus in Eislingen in Brand.

Gegen 12.20 Uhr meldete ein Zeuge ein Feuer in der Filsstraße. Ein Stapel Altpapier geriet auf einem Balkon im ersten Obergeschoss in Brand. Das Feuer ging anschließend auf den gesamten Balkon, auf Teile der Außenfassade und auf das Dach über. Die Feuerwehr rückte mit 24 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen an und löschte den Brand. Der Balkon brannte nahezu vollständig aus, wodurch ein Betreten nicht mehr möglich war. Die Polizei Eislingen nahm die Ermittlungen auf und sicherte vor Ort Spuren. Sie klärt nun, welche Ursache zu dem Brand führte. Der Gesamtschaden an dem Gebäude wird auf 30.000 Euro geschätzt. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

